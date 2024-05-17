الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انتهاء فعاليات الدورة التدريبية علي أعمال الغسيل الكلوي بالدقهلية

الدقهلية
الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  انتهاء  فعاليات الدورة التدريبية للأطباء علي أعمال الغسيل الكلوي والتي نظمتها إدارة الكلي بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية .

واوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الدورة استمرت  لمدة ثلاثة ايام في الفترة من 14_16 مايو الجاري.بحضور 25 طبيب كلي من مختلف وحدات الكلي بالدقهلية.

واضاف  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الدورة  حاضرفيها  الدكتورة ايمان عيد استشاري الكلي بادارة الكلي بالمديرية والدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي بالدقهلية 

واضاف  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  أن  موضوع الدورة تضمن قساطر الغسيل الكلوي وعلاج الانيميا بمرضي الكلي وكذا  ادارة وحدات الغسيل الكلوي وتطويرها  كما تضمنت الدورة علاج المضاعفات التي قد تحدث للمريض علي جلسات الغسيل الكلوي وكيفية التعامل معها بشكل علمي سليم. 

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة  نحو دعم وتوطين قطاع الصحى، وإثقال خبرات العاملين في مجال أكراض الكلى من خلال برامج تدريبية وورش عمل محدثة ومكثفة.

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