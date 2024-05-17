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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صدام بين أعضاء حكومة الاحتلال وتلاسن ومشادات كلامية (فيديو)

حكومة الاحتلال
حكومة الاحتلال

نشب خلاف داخلي بين أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الصراع الدائر بين وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

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ووفق قناة “القاهرة الإخبارية”،  فإن الخلاف الذي تداولته وسائل الإعلام هناك والشارع الإسرائيلي لا يعد الأول من نوعه، ربما المرة العاشرة التي يطالب فيها إيتمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو، بإقالة جالانت، بسبب تصريحاته التي يرى فيها انشقاق عن الصف الوطني وما تمليه الحكومة الإسرائيلية وخاصة أن نتنياهو يمثل الصف اليميني وحزب الليكود.

وكان هناك اجتماع لكابينيت الحرب الإسرائيلي الذي شهد تلاسن ومشادة كلامية ليس فقط بين جالانت وبن غفير، بل بين الأول ووزير العدل الإسرائيلي والعديد من الوزراء اليمينيين بالحكومة الإسرائيلية، الذين هاجموه بسبب خروجه لوسائل الإعلام وتحدثه عن غياب استراتيجية اليوم التالي كما أنه هدد بالانسحاب من الحكومة إن لم يكن هناك خطة استراتيجية لإدارة قطاع غزة بعيدا عن حماس أو الحكم العسكري.

ارتفاع شهداء حرب الاحتلال على غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الحرب بين الاحتلال والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من اكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 31 قتيلا و56 جريحا، على الأقل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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