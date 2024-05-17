جامعة سوهاج تطلق قافلتها التنموية الشاملة لخدمة أهالي قرية الفراسية بساقلتة

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طبية تنموية شاملة لقرية الفراسية بمركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وتأتي تلك القافلة استمراراً لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،





وأكد الدكتور حسان النعماني ان إدارة الجامعة تحرص علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأولي بالرعاية في المجتمع، و المشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى والتنموى والخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.





وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ القافلة بمشاركة كليات الطب البشري و الطب البيطري والتمريض، حيث ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة، موضحاً انه تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي القرية وصرف العلاج بالمجان لتخفيف الأعباء على المواطنين بالقرية.





وعن القافلة الطبيه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري بأن القافلة شارك فيها عدد ١٦ طبيب في التخصصات الآتية : ( الجلدية - العظام - الأطفال - أنف وأذن وحنجرة - المسالك - الجراحة العامة - امراض الجهاز الهضمي والكبد - الأوعية الدموية - الباطنة - الصدرية - العصبية والنفسية - النسا والتوليد - طب العيون ).





واضاف الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل كليه الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بلغ ٦١٠ حالة بالإضافة إلى انه تم تحويل عدد ١٢ حالة إلي المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة





وعن القافلة البيطرية قال الدكتور أسامة أبو شامة عميد كلية الطب البيطري أن القافلة الطبية البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الاكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن) وقام الأطباء باستقبال ومناظرة الحالات المرضية وعددهم (٦٧٤) حالة في العيادات وصرف العلاج لها, وقد أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات وشارك فى القافلة عدد ١٢ من اعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية.





وقالت الدكتورة غني عبد الناصر انه تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية لاهالي القرية عن خطورة المخدرات و الأسباب التي تدفع الشباب إلي إدمان المخدرات، أهم العلامات التي تظهر علي المدمن مدي تأثير الإدمان على جسم الإنسان ،طرق الوقاية من الإدمان، وأهمية دور الأسرة في الحد من الإدمان .