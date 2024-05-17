في ذكرى ميلاد عادل إمام.. حلا شيحة تسترجع ذكرياتها مع الزعيم (صور)

هنأت الفنانة حلا شيحة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاه ال ٨٤ حيث نشرت عددا من الصور التي تجمعهما من فيلم"عريس من جهة أمنية" وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وعلقت شيحة على الصور قائلة:" حلا حتكوني بنتي في عريس من جهةٍ امنية يلا أنا عاوزك معايا في الفيلم ،رحت اقابل الزعيم في المسرح و اول كلمة قالها اول ما دخلت عنده حلا الوش الفريش القمر ، و استقبلني بكل حب و كنت بنته فعلا و عشت اجمل أيامي الفنية قدام الزعيم عادل امام و كان فعلاً من اجمل الأفلام .

كل سنة و انت طيب يا زعيم عشت طفولتي لحد ما كبرت انت نجمي المفضل علي الإطلاق ، وحشتنا ووحشتنا طلتك و ضحكتك المميزة كلنا بنحبك و انت دايماً معانا و انت في قلوبنا كلنا بفنك و الضحك معاك لا ينتهي و لا يُنسي، جوا كل واحد فينا بصمة خاصة منك جواه ، كل سنة و انت طيب يا استاذ “بحبك ♥️”.

حياة زعيم الكوميديا عادل إمام

وُلِد عادل إمام لأسرة فقيرة في 17 مايو 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، لكن تعود أصول عائلته إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والده هو محمد إمام، كان متديناً يعمل في الشرطة، ولكنه عام 1997، بعد أن عانى لفترة من مرض آلزهايمر.

ويعد عادل إمام أحد عمالقة السينما المصرية حيث ظهر في ستينات القرن الماضي، و استطاع التأثير في عالم الفن بأسلوبه وتمثيله المتقن الذي استطاع فيه الجمع بين الكوميديا والتراجيديا، فأدوراه الكوميدية الممزوجة برسائل سياسية خفية لم ولن تنسى على مر العصور.

بدأ مشواره الحافل بالإنجازات في مسرحية أنا وهو وهي عام 1963 أمام كل من فؤاد المهندس وشويكار، وكان حينها في عامه الثالث من الجامعة ، واختار المهندس عادل إمام ليُمثل في المسرحية بعد أن تقدم حينها 90 ممثلاً للمسابقة.

تزوج عادل إمام من هالة الشلقاني، ولديه ثلاثة أبناء: رامي وسارة ومحمد، كما لديه ثمانية أحفاد، ثلاثة منهم أبناء لرامي، وهم: عادل وعز الدين ورُقية، وثلاثة بنات من سارة، وهم: هالة وكاميليا وأمينة، وابنتان لمحمد، وهما: خديجة وقسمت.