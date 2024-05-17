الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علام والكومي يمثلان الاتحاد المصري في كونجرس "فيفا"

جمال علام وإيهاب
جمال علام وإيهاب الكومي

عُقد اليوم الجمعة الكونجرس الرابع والسبعين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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اتحاد الكرة يحمل بيريرا مسئولية وراء تدهور مستوى الحكام

ومثل الاتحاد المصري لكرة القدم في كونجرس "فيفا" السيد جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد ودكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة.

اتحاد الكرة يعلن فتح باب التقدم لدورة جديدة للرخصة A

على جانب آخر وافق اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام على طلب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة بفتح  باب التقدم للمدربين للإشتراك في دورة جديدة للرخصة A  يومي الثلاثاء و الأربعاء المقبلين.
وسيتم استقبال أوراق المتقدمين من المدربين للحصول على الرخصة A ، ومراجعة الأوراق من قبل اللجنة الفنية ومطابقة الشروط للإشتراك في الدورة.

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