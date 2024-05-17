الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعُثر بمسكنه على (166 قطعة سلاح أبيض-أجزاء لأسلحة بيضاء-أدوات التركيب والإصلاح)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة البيضاء .

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية في واقعة ضبط عاطل في الأميرية بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين، وذلك للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه، جاء ذلك بعد استعجال إرسالها تقرير المعمل الكيميائي في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية عن قيام عاطل بترويج سمومه على الشباب بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على نصف كيلو جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عملائه في المنطقة.

اعتراف تاجر المخدرات

واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه بترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه اتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

سرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين

وفي سياق منفصل أدلى المتهم بالاستيلاء على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتحال صفتهم وابتزاز أصدقائهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإستيلاء على حسابات الفيس بوك للمواطنين لابتزاز أصدقائهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم استولى على الحسابات الخاصة بعدد (23) مواطنا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).