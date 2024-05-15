جامعة القاهرة تحتفل بيوم التفوق في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

افتتح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات يوم التفوق والمعرض الفني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، على تكريم الطلاب المتميزين إيمانًا منها بأنهم ثروة مصر ومستقبلها.

وحضر الحفل الدكتورة حنان محمد علي القائم بعمل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ووكلاء الكلية، والطلاب المكرمين.

فعاليات يوم التفوق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

وتضمن يوم التفوق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عدة فعاليات منها تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا تقديراً لجهودهم وتميزهم العلمي.

وشهد يوم التفوق في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وانطلق يوم التفوق إيمانًا من جامعة القاهرة بأهمية تنمية المهارات المختلفة للطلاب، إلى جانب افتتاح المعرض الفني الذي ضم أعمالًا فنية إبداعية للطلاب تعكس مهاراتهم الفنية ومواهبهم المتميزة.

وألقى نائب رئيس جامعة القاهرة كلمة هنأ فيها الطلاب المكرمين على تفوقهم وإبداعهم، مؤكدًا دور جامعة القاهرة في دعم الطلاب وتوفير البيئة الملائمة لهم للتفوق والتميز في مختلف المجالات.

وأعربت الدكتورة حنان محمد علي، عن سعادتها بتكريم الطلاب المتميزين، مشيدة بجهودهم وإبداعاتهم، ودعتهم إلى مواصلة التميز والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.