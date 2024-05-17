مستريح الدواجن فى قبضة رجال الأمن .. جمع 3 ملايين جنيه بالدقهلية

تمكنت قوات أمن الدقهلية من ضبط سائق بمحافظة الدقهلية ، لقيامه بالنصب على شخصين و الإستيلاء على مبالغ مالية قدرت بأكثر من 3 مليون جنيه بزعم توظيفهما لهما.

وكان تلقى قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغ من شخصين مقيمان بالدقهلية ، بتضررهما من (سائق- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى قدربأكثر من (3مليون جنيه) نظير تشغيله فـى تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد أصول تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحد ىالسيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة،وإتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دبلومة معتمدة فى مجال فنون التجميل وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بمراكز التجميل داخل وخارج البلاد – على خلاف الحقيقة- والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها(عدد من شهادات الدبلومة خالية البيانات وعدد منها بأسماء أشخاص مختلفة تفيد منحهم درجة الدبلومة - مطبوعات دعائية –جهاز حاسب آلى بمشتملاته - أكلاشيه.. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.

وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.

وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.