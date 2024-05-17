بجامعة القناة" حفل ختام مهرجان المسرح وإعلان الجوائز

انتهت فاعليات مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس، بعد ثماني أيام تم خلالها تقديم 14 عرض مسرحي تبارى الطلاب في عرض مواهبهم في التمثيل والإخراج والغناء والديكور والملابس والمكياج والموسيقى والشعر وغيرها من المواهب.

جاء المهرجان - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأيضا بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

شهد الحفل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة السابق، ولفيف من السادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

وضمت لجنة التحكيم الممثل القدير محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث والناقد الصحفي باسم صادق مدير تحرير ورئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام، المهندسة سارة شكري مصممة الديكور ومدير دار عرض المسرح القومي.

نسق لحفل الختام- الدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية واتحاد طلاب الجامعة بقيادة الطالب كريم عبد الباري.

نظم للمهرجان - الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة والأستاذة عيشه زين مدير إدارة النشاط الفني.

جدير بالذكر أنه قبل بداية حفل الختام بساعات قليلة قدم طلاب كلية الصيدلة عرضهم المسرحي تحت التربيزة.

وفي المساء تم تنظيم حفل ختام مهرجان المسرح بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة أمس الخميس الموافق 16 مايو.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة قدم خلالها الطالب كريم عبد الباري رئيس إتحاد الجامعة الشكر والتقدير لجميع المساهمين في إنجاح هذا المهرجان، مشيراً إلى أن الجميع فائز من خلال صقل الخبرات وتعزيز المواهب وتكوين الصداقات فالهدف من المهرجان في المقام الأول التعرف على نقاط الضعف ومحاولة بذل مزيد من الجهد والتطوير لتقديم الأفضل في الأعوام القادمة.

هذا وتم عرض فيلم حول فاعليات المهرجان ضم كافة العروض التي تم تقديمها بالمهرجان من كليات الزراعة، العلوم، الصيدلة، الطب، الهندسة،التمريض، الطب البيطري، المعهد الفني للتمريض، الآداب والعلوم الإنسانية، الحاسبات والمعلومات، الألسن، التربية، السياحة والفنادق.

بينما قدم الدكتور محمد غنيم بالغ اعتزازه وتقديره لجميع الإدارات التي ساهمت في دعم المهرجان مُثمناً جهود لجنة التحكيم مشيراً إلى الدعم غير المسبوق الذي تولية إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤكداً أن وراء كل عمل ناجح جنود مجهولة داعياً الدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الإجتماعية والدكتور أحمد عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية السابق لإعتلاء المسرح لتقديم الشكر لهم على متابعة العروض وتنظيم حفل الختام.

ومن جانبه - أشار الممثل محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث ورئيس لجنة تحكيم المهرجان إلى تميز وتنوع المواهب الطلابية التي رأها في العروض المقدمه، شاكراً الجامعة وقيادتها على تنظيم هذا المهرجان في وقت الامتحانات، مما يؤكد على مدى الإهتمام بالأنشطة الطلابية ويعكس رؤية الجامعة التي تسعى إلى تكوين شخصية طالب متنوع المواهب، لافتاً إلى موافقة إدارة الجامعة على اقتراح اللجنة بتقديم شهادات تميز للطلاب الذين تميزوا في أداء مشهد أو مشهدين فقط وذلك لموهبتهم الواضحة، مشيراً إلى أن جوائز التميز تُمثل دعم للمواهب الطلابية التي تحتاج إلى أدوار ذات مساحات أكبر تُبرز مواهبهم، مُقدماً الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده في محافظة الإسماعيلية، وإعجابه الشديد بمواهب الطلاب.

فيما أعلن الناقد الصحفي باسم صادق توصيات المهرجان والتي جاء أهمها إعداد ورش عمل للطلاب لرفع مهاراتهم في التقديم والإلقاء والتدقيق اللغوي، وورش أخرى لدراسة فن الديكور والإخراج وتصميم الملابس والمكياج، مؤكداً أن الغرض من ذلك اكتمال المواهب الطلابية؛ لتكون أكثر احترافية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي توليها الجامعة لرعاية الطلاب الموهوبين.

وأخيراً - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإلقاء كلمته التي قدم خلالها

الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للأنشطة الطلابية، مشيدًا بدور الإدارات المختلفة بالجامعة وعلى رأسها الإدارة العامة لرعاية الشباب ورعاية الشباب بالكليات، ومُساهمتهم الفعالة في تصدير صورة مُشرفة للمهرجان، مؤكدًا استمرار تطوير الأنشطة الطلابية وتحقيق مراكز متقدمة في المجالات كافة.

كما قدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر للجنة التحكيم والقائمين على المهرجان حتي يظهر بهذا الشكل التميز الذي يليق بأسم جامعة قناة السويس والذي يعكس التنظيم المتميز .

وفي الختام تم تسليم دروع المهرجان وشهادات التقدير لجميع الفائزين والقائمين على أعمال المهرجان.

حيث أسفرت جوائز أفضل عرض مسرحي عن فوز كلية التجارة بالمركز الأول عن عرض " جزيرة القرع" ، يليها في المركز الثاني كلية العلوم عن عرض "فريدة" أما المركز الثالث فجاء من نصيب كلية التمريض وعرضهم "رؤيا".