اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ظهر اليوم، وذلك بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

إقرأ أيضًا..



يعقد الاجتماع الفني الساعة ١١ بتوقيت تونس الواحدة ظهرا بتوقيت مصر في أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي في تونس، وذلك بحضور الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي الأولمبي بمدينة رادس.