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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر وكابتن الأهلي يتحدثان في المؤتمر الصحفي .. اليوم

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للاهلي

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن الفريق اليوم وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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نهائي أفريقيا .. كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل بدء المران الأول في تونس


يبدأ المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس «الثانية والنصف بتوقيت القاهرة» في ملعب حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس.
ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، وسيقومان بالإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة. 
‏ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ‏ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

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