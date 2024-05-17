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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال بدوري روشن

رونالدو
رونالدو

أستقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الهلال مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة دوري روشن السعودي.

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ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن  برصيد 77 نقطة، بقارق 12 نقطة كاملة عن الهلال، جمعهم من الفوز في 25 مباراة والتعادل في مواجهتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

موعد مباراة النصر والهلال

تقام مباراة النصر والهلال، مساء اليوم الجمعة  في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية تنقل مباراة النصر والهلال، على قناتي SSC HD 1 و SSC HD 5.

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