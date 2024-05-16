الخميس 16 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غيابات النصر أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

مباراة النصر والهلال
مباراة النصر والهلال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب الأول بارك لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر في قمة منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة 9:00 مساءً غد الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي و محمد حسين اضرضور.

غيابات النصر أمام الهلال

يفقد فريق النصر، جهود 4 من لاعبيه في مواجهة الهلال وهم:

عبد الرحمن غريب: إصابة في عضلة الفخذ

أندرسون تاليسكا: تأهيل من الإصابة

محمد مران: قطع في عضلة المفصل

وليد عبد الله: عدم الجاهزية

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة حيث حصد لقب بطولة الدوري رسميًا، بينما يأتي النصر في المركز الثاني بـ 77 نقطة.

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