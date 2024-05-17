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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة الأهلي تلبي دعوة السفير المصري في تونس

محمود الخطيب والسفير
محمود الخطيب والسفير المصري في تونس

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تلبية دعوة السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، على العشاء.

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وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على إهداء السفير المصري عملة النادي التذكارية.

ووجه رئيس النادي التحية إلى رجال السفارة المصرية في تونس، لحرصهم على استقبال البعثة في مطار قرطاج الدولي، والعمل على تذليل أية عقبات وتوفير كافة احتياجات البعثة. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أنهى مرانه الأول في تونس عصر اليوم، والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس.

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