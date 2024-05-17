الإسماعيلي يفتقد خدمات "مخلوف" أمام بيراميدز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإسماعيلي الطوارئ استعدادا لمباراة بيراميدز مساء الأحد القادم بـ الدوري الممتاز.

وقام جلال بمشاهدة مباريات المنافس الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن حصد انتصار جديد لـ الدراويش .

وخاض الإسماعيلي مباراة ودية مع بورفؤاد انتهت بالتعادل 1-1 مساء الأربعاء الماضي استعدادا للقاء .

يفقد الدراويش خدمات محمد مخلوف لاعب الوسط أمام بيراميدز لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف ، ليتم إيقافه مباراة.

ويختتم الفريق تدريباته غدًا ويدخل معسكر مغلق عقب المران من أجل الحفاظ على تركيز لاعبيه .

وعقد جلال جلسة مع اللاعبين على هامش المران لتصحيح الأخطاء وطالبهم بعدم التفريط في الفوز خلال المباريات القادمة .

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري و خاض الفريق 23 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 9 .