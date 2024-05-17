موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أفريقيا

يواصل النادي الأهلي استعداداته لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام نظيره الترجي التونسي.

ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

وتأهل الأهلي على حساب مازيمبي الكونغولي بعد التعادل السلبي في الذهاب والفوز في الإياب بثلاثية نظيفة، بينما صعد الترجى على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

تقام مباراة الأهلي والترجي، يوم السبت المقبل، في تمام العاشرة بتقيت القاهرة على ملعب رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على ستاد القاهرة الدولى.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأول في تونس، والذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للاعبين في بداية المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الهامة، وقام بمنح اللاعبين تعليمات خاصة.

وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالكرة.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.