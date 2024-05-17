ناقد رياضي يكشف التشكيل الأمثل للزمالك أمام نهضة بركان

صرح الناقد الرياضي" كريم ابو حسين" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس والذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان، انه يثق في تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية.وكشف ابو حسين تشكيل الزمالك المؤكد من وجهة نظره لمباراة الأحد المقبل، حينما يستضيف نادي الزمالك شقيقه المغربي" نهضة بركان" في اياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.واكد كريم ابو حسين، ان هناك تغيير واحد فقط سيجريه المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك" جوزيه جوميز" عن التشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب في اللقاء الذي أقيم في الملعب البلدي بمدينة بركان.

و جاء التشكيل الذي اكده الناقد الرياضي كريم ابو حسين على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : احمد فتوح/ حسام عبد المجيد / حمزة المثلوثي / عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد دونجا / محمد شحاتة/ احمد حمدي

خط الهجوم :ابراهيما نداي / سيف الدين الجزيري / احمد سيد زيزو