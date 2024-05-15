شقيق ضحية عصام صاصا: نواب بالبرلمان بيضغطوا علينا عشان نتنازل

كشف جمال مفتاح شقيق ضحية مؤدي المهرجانات عصام صاصا الذي صدمه بسيارته على الطريق الدائري، حقيقة المفاوضات مع المتهم في حادث القتل من أجل التصالح والحصول على الدية.

وقال شقيق ضحية عصام صاصا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة الحدث ": "أنا ما قبلتش بدية أخويا ولا هقبل بالدية، ومفيش حاجة اسمها مفاوضات من أجل التصالح".

وأضاف: "احنا في النيابة العامة كانوا بيتكلموا معانا ناس تبع عصام صاصا الدية في موت أخويا بس أنا رفضت التفاوض أو التحدث في القصة دي خالص، هي دية أخويا 500 ألف جنيه ولا كنوز الدنيا كلها".

وواصل باكيًا: "دية أخويا مش فلوس ده عمود عائلة راح إزاي نقبل في أخويا الدية، أنا عم ولاد أخويا ويعتبروا ولادي، ومحامي المتهم عصام صاصا كلمني وقلت له الكلام في موضوع الدية مرفوض تماما في كل الأحوال وعلى ضغوط من ناس كتير وأعضاء مجلس نواب علشان التصالح والقبول بالدية وأنا رفضت".

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا بمنطقة الطالبية؛ وتبين أنه حال سيره بسيارته الملاكي أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية، صدم شخصا، مما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحقيقات، أن عصام صاصا، ارتكب الواقعة دون قصد، مبينة أنه فوجئ بالمجني عليه وحاول مفاداته لكنه لم يتمكن من ذلك، مما أسفر عن صدمه ووفاته متأثرًا بإصابته.

القبض على عصام صاصا

وألقت أجهزة الأمن، القبض على مطرب المهرجانات الشهير، بتهمة دهس شاب بسيارته ووفاته في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة اخطارًا يفيد باستقبال مستشفى عام لشاب متوفي في حادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيادة مطرب المهرجانات عصام صاصا سيارته على الطريق الدائري، صدم شابا، ما تسبب في وفاته في الحال، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب.

كما كشفت المعاينة الأولية في واقعة دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا، شخصا مما أسفر عن مصرعه، أن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار.

وتوقف المطرب حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

وأكد عصام صاصا أنه لم يقصد دهس المجني عليه.