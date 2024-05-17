محمد العرابي: موقف أمريكا من الاحتلال محير والقضية الفلسطينية مختطفة (فيديو)

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أنّ موقف أمريكا من الاحتلال الإسرائيلي محير، إذ يرسل القنابل والمساعدات الإنسانية في الوقت ذاته، وينتقد الوحشية والإبادة ولا يمنع السلاح عن إسرائيل.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أن الأمور معقدة بشدة في هذه المنطقة الصغيرة، ولكن هناك إعجاز فيها، فقد احتوت على عدد كبير من المستشفيات العملاقة بالإضافة إلى المباني والطرق وقدرة المقاومة على فرض تكتيك جديد على الأرض سيدرس فيما بعد"، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية مختطفة من قوة إقليمية تستغلها لمصالح خاصة بها، وليس الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنّ القضية الفلسطينية شعب وأرض، مضيفًا: “الأرض تستهلك في المستوطنات، والشعب إما يُقتل أو ينزح أو يذهب لأماكن مختلفة، وللحفاظ على القضية الفلسطينية يجب وقف إطلاق النار سريعا للحفاظ على الأرض والشعب، مشددًا على أن الحفاظ عليها يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار”.

موقف مصر من حرب أوكرانيا

وأشار إلى أنّ المنطقة تشهد محددات جديدة تختلف عن تلك التي كانت موجودة منذ سنوات، أهمها النصر منقوص والهزيمة غير كاملة، وإطالة أمد الأزمات، وهو ما يتطلب تعاملا مختلفا تماما عن أي دُور في السنوات السابقة.

وتاعب: "تحركنا في هذا الإطار بقدر كبير من الرغبة في تقصير مدة الأزمة، لأن هذا الأمر في حد ذاته له أعباء اقتصادية كبيرة، فأزمات مثل أوكرانيا وغزة وباب المندب حروب، تأثرت مصر اقتصاديا بها، وبالتالي، فإن الدور يختلف في هذا الإطار".

وذكر: “هناك مسؤولية متعلقة بتحقيق التوازن بين أمرين هما المصالح والمبادئ، ومصر مارستها في الأزمة الأوكرانية بدقة شديدة جديدة، فقد انتصرت مصر لمبادئها ومصالحها، صوتت ضد الحرب، لكنها لا تستطيع في الوقت ذاته أن تفقد شريكا كبيرا مثل روسيا أو أوكرانيا”.