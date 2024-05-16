وزير الخارجية الأسبق: تفاجئت بانتصار الرأي العام العالمي لفلسطين (فيديو)

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنّه لم يكن أن ينتصر الرأي العام العالمي للقضية الفلسطينية، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنه كان يتوقع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أن انتصار الرأي العام الدولي للحق الفلسطيني مفاجأة، موضحًا أنه منذ 7 أكتوبر كان يتوقع ما فعلته إسرائيل، لأنها أهينت إهانة بالغة.

وأكد أن إسرائيل تتحرك بحيث تكون لها يد العليا في هذا الإقليم، بغض النظر عما إذا كانت هذه اليد العليا تتسق مع متطلبات الإقليم أم لا، مضيفًا: "الإقليم له متطلبات معينة وإسرائيل خرجت عنها في الثامن من أكتوبر باستعمال هذه القوة المفرطة والأسلوب الوحشي في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وهو ما حرك الرأي العام العالمي".

جامعات أمريكا وأوروبا تدعم فلسطين

وتشهد الجامعات في الدول الأوروبية وأمريكا، مظاهرات لدعم غزة، ونظم العشرات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين مخيمًا في جامعة تورينو الإيطالية للفنون التطبيقية احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت الجامعات الإيطالية في روما وبولونيا ونابولي وميلانو احتجاجات مماثلة، حيث يطالب الطلاب بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، خاصة إذا كان التعاون البحثي يتعلق بالتقنيات المدنية والعسكرية.

وفي جامعة أمستردام، نظم طلاب وموظفون إضرابًا يوم الاثنين احتجاجًا على تعامل الجامعة مع الاعتصامات المؤيدة للفلسطينيين.

بدأت موجات التظاهرات الطلابية فى الجامعات الأمريكية تأخذ منحى خطير فى إضراب بعض طلاب الجامعات عن الطعام والشراب لليوم الثانى على التوالى فى جامعات بنسيلفانيا وبرينستون ونيوجيرسى ودريكسل وبراون وتيمبل وغيرهم، كمحاولة للضغوط على إدارات جامعاتهم ومعاهدهم؛ للتوقف عن تلقى الدعم المالي من الجمعيات ورجال الأعمال الإسرائيليين أو الشركات والكيانات الاقتصادية التى تدعم جيش الاحتلال، والتى أطلق عليها الطلاب “محور أخلاق الشيطان”.