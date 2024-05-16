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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك: شيكابالا والزناري لن يلحقا بالنهائي..وهذا موقف مصطفى شلبي من اللقاء

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف لاعبي الفريق المصابين من اللحاق بمباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

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وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: " دونجا جاهز لمباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، وشيكابالا غير جاهز طبياً لنهائي الكونفدرالية ولن يلحق باللقاء".

وأضاف: "مصطفى الزناري لم تكتمل جاهزيته الطبية ولن يلحق بنهائي الكونفدرالية".

وعن موقف مصطفى شلبي، أوضح: "نكثف المحاولات الطبية مع اللاعب أملاً في اللحاق بالمباراة..ولا يزال أمامنا 48 ساعة لتجهيزه بشكل كامل".

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