الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 143 سلاح ناري في حملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط ‏‏(143 قطعة سلاح ناري بحوزة 127متهم)، وذك في حملة أمنية. 

اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏

txt

ضبط 329 قضية مواد مُخدرة في حملة أمنية

txt

ضبط 232 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية

 وذلك على النحو التالى :‏

‏(8) بنادق آلية.‏

‏(12) بندقية خرطوش.‏

‏(7) طبنجات .‏

‏(116) فرد محلى.‏

‏(199) طلقة مختلفة الأعيرة.‏

‏(10) خزينة متنوعة.‏

‏(223) قطعةسلاح أبيض .‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ‏.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة ‏النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط ‏الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ‏مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى ‏والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.

وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.

وشملت أسماء المُدانين قضائياً كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.

صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه إذ أعدوا لذلك مُخططاً إجرامياً بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجني عليه. 

وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيداً عن ذويه، وما إن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. 

وجاء ذلك مُترافقاً مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس. 

وأسندت النيابة للمُتهمين قيامهم بسرقة المنقولات المُبينة وصفاً وقدراً بالأوراق.

مواد متعلقة

ضبط 329 قضية مواد مُخدرة في حملة أمنية

ضبط 232 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية

إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السئاقين

سقوط سيدة أدارت مركزاً وهمياً لتعليم فنون التجميل

القبض على مُدير كيان تعليمي وهمي في المنيا

ضبط لصوص أبراج كهرباء الضغط العالى بسوهاج

القبض على شخصٍِ تورط في النصب على المواطنين في الفيوم

كشف ملابسات مقتل شخص في الشرقية

الجريدة الورقية