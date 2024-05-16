أبرزها سواد الجلد.. 5 أعراض غير معروفة لزيادة نسبة السكر في الدم

مع ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن أن يحدث الأرق فجأة، وهذه ليست العلامة الوحيدة غير المعروفة لهذا الاضطراب.





على صفحات إكسبريس، سمى المتخصصون العديد من أعراض زيادة نسبة السكر في الدم، والتي لا يعرفها الكثيرون وبالحديث عن زيادة نسبة السكر في الدم ومرض السكري، عادة ما تسمى أعراض مثل الشعور بالعطش الشديد والتعب والجروح غير الشافية.

وفي الواقع، تعكس هذه العلامات عمليات سلبية في الجسم. توقف الأطباء عند الأعراض غير المعروفة، والتي غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد.

العرض الأول: الأرق غير المعهود

قد يشعر الشخص بالنعاس والتعب، ولكن تبين أن النوم مشكلة حقيقية وفي الوقت نفسه، فإن ظواهر التعرق الليلي والأحلام المشرقة ليست غير شائعة.

العرض الثاني: سواد الجلد

ينصح الخبراء بالانتباه إلى منطقة الإبطين والركبتين ووفقا لهم، يرتبط سواد الجلد في هذه المناطق بتطور مقاومة الأنسولين.



العرض الثالث: الضباب في العينين

تصبح الرؤية، التي تتدهور، كما لو كانت غير واضحة، يمكن أن تشير أيضا إلى زيادة في نسبة السكر في الدم، خاصة إذا كانت الجفون لا تزال منتفخة.

الأعراض الرابعة: البشرة الجافة

مع تطور مرض السكري على خلفية زيادة السكر، تتغير حالة الجلد. بسبب اضطراب إمدادات الدم، يفقد مرونته، ويصبح أيضا عرضة للإفراط في الجفف والحكة والقشور. الأغشية المخاطية والجزء المشعر من الرأس جافة بشكل خاص. غالبا ما تتطور الآفات الفطرية.

العرض الخامس: العجز الجنسي

يسبب ارتفاع مستويات السكر ضعفا جنسيا لدى كل من الرجال والنساء - ويرتبط هذا بتلف الأوعية الدموية والأعصاب.

كيف يؤثر ارتفاع السكر على الجسم؟

يؤثر ارتفاع سكر الدم، المعروف أيضًا باسم فرط سكر الدم، في المصابين بداء السكري وثمة عوامل عديدة يمكن أن يكون لها دور في الإصابة بفرط سكر الدم لدى المصابين بالسكري، ومنها الطعام والأنشطة البدنية والمرض والأدوية غير المرتبطة بالسكري.

ويمكن أن يؤدي تخطي الجرعات أو عدم تناول ما يكفي من الأنسولين أو الأدوية الأخرى لخفض نسبة السكر في الدم أيضًا إلى فرط سكر الدم.

من الضروري علاج فرط سكر الدم وإذا لم يُعالَج فرط سكر الدم، فقد يصبح شديدًا، ويسبب عندئذٍ مشكلات صحية خطيرة تتطلب رعاية طارئة، بما في ذلك غيبوبة السكري.

وقد يؤدي استمرار فرط سكر الدم إلى مشكلات صحية تؤثر في العينين والكلى والأعصاب والقلب، حتى وإن لم يكن شديدًا.