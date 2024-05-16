حملة توعية حول مرض السعار ضمن لقاءات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والأدبية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة الفرعية.

وفي السياق، شهدت مكتبة حي جنوب حملة توعية بعنوان مرض السعار وطرق الوقاية، أدارها كلا من رشا جابر أحمد وصفاء عويس على مشرفو الصحة بالمركز الطبي الحضري، أوضحا خلالها تعريف مرض السعار، والحيوانات التى تنقل مرض السعار الخطير الذى يصيب الجهاز العصبي والمخ، ويسبب الوفاة بعد تمكن الفيروس من المصاب، ومن الحيوانات التى تنقل العدوى إلى الإنسان" الكلاب، والقطط، والفيران، والحمار، والجمل" موضحة أن بعض الحيوانات الأليفة التى يتم تربيتها بالمنزل فى حالة حدوث عض أو خربوش بأى جزء من الجسم، أن يتم وضع المنطقة الاصابة تحت الماء الجارى لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم التوجه لأقرب مستشفى حكومي لأخذ المصل المخصص بمرض السعار للوقاية من الوفاة من الفيروس الذى انتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وعقد أطلس المأثورات الشعبية، بمكتبة حي جنوب، ورشة حكى شعبي، قدمها كبير باحثين أسامة محمود عيسوي، سرد فيها حكاية الثلاث أخوة وحكاية جحا وأصحاب القصور، وتهدف الورشة إلى تعريف التراث الشعبي المصري متمثلا فى الحكى الشعبي والتمسك بالقيم الايجابية الأصيلة مثل مساعدة الآخرين والاعتراف بدور المرأة فى المجتمع والأسرة بهدف الحفاظ على الهوية القومية المصرية.

محاضرة بعنوان "التنمر" بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم

بينما عقد نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "التنمر" أدارتها سيدة محمد محمد مشرفة نادى المرأة بالفترة المسائية، ناقشت خلاله مفهوم التنمر وأنواعه، وأشكاله، مع كيفية التعامل مع الشخص المتنمر، كما أدار قسم المواهب بالمكتبة، مسابقات في معلومات عامة بين الأطفال نفذتها فيرونا عبد الله عبد السيد أخصائي قسم المواهب بالمكتبة.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.