في الحوﻣﺔ

الخميس 16/مايو/2024 - 06:31 م 5/16/2024 6:31:56 PM

المشهد العربى مؤلم ومحزن ولا ينبئ بخير، فالسودان ليس بأيادِ خارجية أو قد تكون ممزقة وحرب أهلية طويلة ومستعرة بين الجيش النظامى وقوات الدعم السريع وقوات وميليشيات أخرى فى صراع طويل على السلطة والحكم وهذه المعارك طالت كل أرجاء السودان شماله وجنوبه وشرقه وغربه وليست هناك بارقة أمل فى مصالحة وطنية أو حتى انتصار فريق على آخر فى ظل غياب عربى وإفريقى للتدخل الجاد لوضع خارطة طريق يتوافق عليها كافة الاطراف ومسار لاستعادة الدولة الدولة من هذه الفوضى وهروب الشعب السودانى الى دول الجوار واصبحوا شتاتا فى الارض والسودان فى طريقها اليوم للتقسيم الى ولايات عديدة وفى طريقها الى الإفلاس مشهد غريب وعجيب وليبيا هى الاخرى ليست بعيدة عن تصور التقسيم إلى ثلاث دول والجامعة العربية واغلب الدول الكبرى ليست حريصة على إتمام الانتخابات واستعادة المسار الديمقراطى بل الدول الكبرى تعمل على تواجد نفوذها وسيطرتها على الفريق الموالى لها شرقا أوغربا والشعب الليبى يدفع الثمن ويتباكى على الزمن الماضى وقت أن كانت لهم دولة واحدة مستقرة ولها نفوذ وسلطان اقتصادى والآن هناك حكومتان تتنازعان السلطات فى البلاد وكل منها تدعى لنفسها الشرعية وسوريا كما ترون أهلها لاجئون فى أغلب الدول والحرب الداخلية فى كافة انحاء سوريا والدمار قد حلّ بالبنية الأساسية وما زالت المآسى ونزيف الدماء وأوجاع الناس لدى الأسر السورية والعراق ليس ببعيد عن هذه المآسى، فما زالت الدولة بلاد الرافدين لم تستقر بعد وتعانى أزمات كبرى وأصبح حلم استعادة الدولة بعيد المنال المآسى العربية طالت كل الأوطان وكلنا فى الهم عرب وتبقى فلسطين بؤرة صراع أزلى بين الوجود والعدم، بين كيان غاصب ومقاومة مشروعة واليوم يمارس العدو حرب إبادة على مسمع ومرأى من العالم كله وشعوب العالم انتفضت لتلك الحرب وجامعات العالم أقامت الاعتصامات للتنديد بتلك الهجمة التتارية وهذه الردة الإنسانية والحديث عن تلك الحرب مستمر ومتواصل، كل تلك المآسى تنظرها قمة الدول العربية اليوم ولا نعلق آمالاً كبيرة على تلك القم، فالأحداث جسام ولكل امرئ شأن يغنيه والجراح فى كل الجسد العربى ونأمل أن يأتى يوم قريب يستعيد الجسد العربى عافيته ويكون للعرب كلمة سواء.. نأمل.