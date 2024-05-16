قنا: إزالة 3 حالات تعد على الأراضي بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء على اراضى ارض زراعية مخالفاً للقانون بدائرة الوحدة المحلية لقرية السلامية .

وصرح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، إن الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية السلامية، الأولى بحوض السباقات بقرية المصالحة التابعة لزمام قروى السلامية ، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت عبارة عن سور مقام بأرض زراعية على مساحة 18سهم وبارتفاع متر واحد تقريبا، والثانية حوض الجنينة زمام السلامية عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت عبارة عن سور مقام بأرض زراعية على مساحة واحد قيراط وبارتفاع متر ونصف تقريبا .

أما الحالة الثالثة كانت على مساحة واحد قيراط وبارتفاع متر ونصف بزمام قروى السلامية بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناء على ارض زراعية، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم التنبيه على المواطن برفع مخلفات الهدم وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.

وأشار اشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

كما شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة

وقامت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية بالمتابعة والاشراف على اعمال النظافة يومية، واستهدفت أعمال النظافة مدخل القرية وجوانب الأرصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق السريع ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة بلاضافة الى رى وتهذيب الاشجار بكافة أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

وشدد أنور، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مشيراً إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.