ورش حكي حول الروايات الشعبية للأطفال بقصر ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي هذا السياق، عقد بيت ثقافة سنورس ورشة حكي عن القصص والروايات الشعبية للأطفال، قدمها الكاتب أحمد طوسون بحضور عدد من الأطفال، سرد فيها "طوسون" مجموعة من قصص الحكايات الشعبية للأطفال بهدف تعزيز القيم الإيجابية لديهم تضمنت الحكايات قصة " البئر والقرد" التي كانت تهدف إلى قيم التحلي بالشجاعة والتماسك والترابط بين الإخوة، كما سرد حكاية " الإناء المكسور" التي تهدف إلى الاستفادة من كل شيء في الحياة وقصة" بذرة جحا والقمر" وجميعها قصص للمبادئ الإيجابية في نفوس الأطفال.

كما شهدت مكتبة الكعابي ورشة فنية من خامات البيئة، نفذتها هناء عبدالله مسئول النشاط، تم خلالها عمل حافظة للأدوات المدرسية من زجاجة بلاستيك والفوم، فيما عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان إتقان العمل، تحدثت فيها نجاه شعبان موسى عن قيمة العمل، وأهميته وما يتطلبه أى عمل، فالعمل فريضة تتطلب الخلق الطيب والمعاملة الطيبة، كما أن اتقان العمل لا يعنى مجرد القيام به بالبحث عن أفضل طريقة لتأديته بجودة عالية فى كل مكان فى البيت والشارع والمدرسة والعمل كى يحيا الانسان حياة كريمة، بينما نظم بيت ثقافة أبشواى ورشة أشغال يدوية من الخرز لتنفيذ وحدة مفرش من الخرز، تنفيذ أسماء محمد العشري.

مناقشة كتاب الحفاظ على بقاء الماء بقصر ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم مناقشة في كتاب الحفاظ على بقاء الماء، إعداد أحمد شفيق الخطيب، ناقشته أمينة المكتبة مها عويس، بينما عقدت مكتبة سيلا، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة محاضرة بعنوان الإدمان ومخاطره على الشباب، بمركز شباب سيلا، تحدث فيها خالد عنتر مدرب تربية رياضية أن المخدرات هي آفة العصر للشباب تدفعهم إلى الهلاك وتسبب الموت والضياع، بالإضافة إلى التأثير الضار في الفرد والمجتمع.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.