هيئة الأمم المتحدة للمرأة تمول ثلاث منظمات غير حكومية لتعزيز القيادة النسائية

في جنوب السودان

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن تمويل ثلاث منظمات غير حكومية محلية لدعم حملات المشاركة السياسية والقيادية للمرأة، والمنظمات غير الحكومية الممولة هي منظمة المرأة التابعة للنزاع، ونادي الصحافة الوطني، ورابطة لوكلوك المجتمعية للتنمية.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة

في حفل الإطلاق والتوقيع الذي أقيم في مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جوبا، سلطت كورتو ويليامز، متحدثة نيابة عن رقية محمد، الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنوب السودان، الضوء على مواءمة أهداف القيادة النسائية والمشاركة السياسية مع ولايات هذه المنظمات.

وشدد ويليامز على أن هذه المؤسسات ضرورية للانتقال من الصراع إلى السلام في جنوب السودان، هذه المنظمات على الدور المحوري للمرأة كعامل للتغيير في دفع التقدم عبر مختلف القطاعات في جنوب السودان، من المهم خلق بيئة تمكينية تشمل الجميع في صنع القرار والقيادة ".

وأوضحت كورتو ويليامز، أن المشروع يركز على القيادة النسائية والمشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية في جنوب السودان، وتحديدا في جوبا وبيبور وملكال. ستعمل LCAD في ملكال وبيبور.

سيعالج نادي الصحافة الوطني الحواجز الهيكلية التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة (WPP) وسيستخدم بناء القدرات الإعلامية كنقطة دخول ، ويعمل أيضا مع الشباب والقادة التقليديين.

ستقوم منظمة EVE بتدريب القيادات النسائية في منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ، ودعم المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في الانتخابات.

وأضاف كورتو: "سنحدد أوجه التآزر ونضمن التنسيق الهادف بين الشركاء".

وسلط كورتو الضوء على أن تركيزهم على المجتمعات الشعبية يدفع اهتمامهم بالشراكة مع المنظمات الثلاث، ولا سيما جمعية لوكلوك المجتمعية للتنمية، التي ستنفذ المشروع في ملكال وبيبور.

وشددت على أن إدماج أصوات النساء في مستويات صنع القرار يعود بفوائد السلام.

وقال ويليامز: "هذا جانب أساسي من عملنا مع حكومة جنوب السودان ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة وجميع شركائنا في مختلف القطاعات".

صرحت أوشايا جيمس، المديرة التنفيذية لنادي الصحافة الوطني، أنهم سيتعاونون بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق هدف المشروع المتمثل في كسر الحواجز أمام المشاركة السياسية للمرأة وقيادتها في جنوب السودان.

لتحقيق هدف المشروع المتمثل في التغلب على الحواجز التي تواجه المرأة ، وخاصة من منظور وسائل الإعلام ، فإننا ندرك التحديات.

ومع ذلك، نعتقد أنه من خلال هذا المشروع ومشاركتنا الإعلامية، سنكون قادرين على دعم الحملة وزيادة الوعي، وضمان زيادة مشاركة المرأة وقيادتها في جنوب السودان.

وأكدت ريتا لوبيديا، المديرة التنفيذية لمنظمة EVE للنساء، على أهمية جودة مشاركة المرأة في الأدوار القيادية، وليس فقط الأرقام، نحن لسنا قلقين فقط بشأن الأرقام ولكن الجوهر الذي تجلبه النساء إلى طاولة المفاوضات، سواء كان ذلك في البرلمان أو السلطة التنفيذية أو غيرها من المؤسسات التي تتطلب مشاركة المرأة، لا يمكن أن يأتي الجوهر إلا من خلال بناء القدرات والدعوة، في منظمة EVE ، نحن معروفون بدعوتنا الواسعة للقيادة النسائية والمشاركة السياسية ، بالإضافة إلى توجيه الجيل القادم من القيادات النسائية."

أشاد كيدو جوزيف، مدير بناء السلام في وزارة بناء السلام، بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة في الأدوار القيادية في جنوب السودان.

يأتي هذا المشروع في وقت حرج ونحن نقترب من انتخاباتنا ، مع التأكيد على الحاجة إلى الشراكة، تتطلب القيادة الفعالة والمشاركة الجنسانية في العمليات السياسية في جنوب السودان التعاون.

وأثني على هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعملها المتميز، لا سيما في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والتركيز على جهود بناء السلام على مستوى القاعدة الشعبية".