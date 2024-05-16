عاجل
حزب الله يشن هجومًا بمسيرات انقضاضية على مصنع ديفيد كوهين العسكري جيش جنوب السودان فقير جدا للاحتفال بيوم الجيش الشعبي لتحرير السودان الولايات المتحدة تفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع
الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

معلومات عن زوجة أحمد عدوية الراحلة.. تزوجته فى عمر الـ 15

أحمد عدوية وزوجته
أحمد عدوية وزوجته

رحلت عن عالمنا السيدة ونيسة أحمد عاطف زوجة أحمد عدوية ووالدة المطرب محمد عدوية، وذلك حسبما أعلن الشاعر صلاح عطية على حسابه عبر موقع فيس بوك.

وكتب قائلًا: "ام محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث".

ست أصيلة 

وأضاف: "إلى جانب أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

هذا ويتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب، ويعد آخر ظهور للثنائى معاً المطرب عدوية وزوجته فى برنامج واحد من الناس حينما تحدثا عن كواليس تعارفهما وقصة حبهما التى تكللت بالزواج الذى دام سنوات طويلة استطاعا تكوين عائلة ناجحة.

وكانت زوجة أحمد عدوية خير السند فى حياته فوقفت بجانبه فى محنته.

 

أحمد عدوية وزوجته الراحلة 

معلومات عن زوجة أحمد عدوية

 

1 تدعى ونيسة أحمد عاطف.

2 يطلق عليها الكثيرون اسم نوسه.

3 تزوجت من أحمد عدوية في عمر الـ15.

4 استمر زواجهم نحو 48 عامًا.

5 انجبت من أحمد عدوية اثنين هم محمد ووردة.

6 كانت بمثابة المتحدث الرسمي لزوجها أحمد عدوية في وقت مرضه.

7 صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.

مواد متعلقة

نقابة المهن الموسيقية تكشف موعد ومكان جنازة زوجة الفنان أحمد عدوية

نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة الفنان أحمد عدوية

وفاة زوجة أحمد عدوية.. ست بـ 100 راجل وأصيلة ولم تستسلم فى محنتها

نقابة الموسيقيين تنعى زوجة الفنان أحمد عدوية

أحمد عدوية أبرزهم.. مأدبة إفطار مميزة فى بنها بحضور عدد كبير من الفنانين
الجريدة الورقية