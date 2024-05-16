معلومات عن زوجة أحمد عدوية الراحلة.. تزوجته فى عمر الـ 15

رحلت عن عالمنا السيدة ونيسة أحمد عاطف زوجة أحمد عدوية ووالدة المطرب محمد عدوية، وذلك حسبما أعلن الشاعر صلاح عطية على حسابه عبر موقع فيس بوك.

وكتب قائلًا: "ام محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث".

ست أصيلة

وأضاف: "إلى جانب أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

هذا ويتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب، ويعد آخر ظهور للثنائى معاً المطرب عدوية وزوجته فى برنامج واحد من الناس حينما تحدثا عن كواليس تعارفهما وقصة حبهما التى تكللت بالزواج الذى دام سنوات طويلة استطاعا تكوين عائلة ناجحة.

وكانت زوجة أحمد عدوية خير السند فى حياته فوقفت بجانبه فى محنته.

أحمد عدوية وزوجته الراحلة

معلومات عن زوجة أحمد عدوية

1 تدعى ونيسة أحمد عاطف.

2 يطلق عليها الكثيرون اسم نوسه.

3 تزوجت من أحمد عدوية في عمر الـ15.

4 استمر زواجهم نحو 48 عامًا.

5 انجبت من أحمد عدوية اثنين هم محمد ووردة.

6 كانت بمثابة المتحدث الرسمي لزوجها أحمد عدوية في وقت مرضه.

7 صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.