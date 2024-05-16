"شهرين وتطلع لايف".. هجوم عنيف على رهف الشامي بعد تعليق طفلتها المولودة

أثارت البلوجر المصرية رهف الشامي، حالة من الجدل جعلتها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في غضب الجماهير خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن أنشأت حسابًا عبر إنستجرام لطفلتها الرضيعة "كايلا" التي ولدتها منذ فترة قصيرة.

رهف الشامي

رهف الشامي حديث السوشيال ميديا بسبب طفلتها "كايلا":

نشرت البلوجر رهف الشامي، مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام، توثق فيها بداية دخولها المستشفي واستعدادات الولادة حتى حفلة "البيبي شاور"، وعلقت على الصور قائلة: "مش مصدقة إن بعد يومين هيبقى عدى أسبوع عاليوم ده، امتى وازاى معرفش، إزاى منمتش ولا كلت وحياتى كلها متشقلبة ومسئولية كبيرة كبيرة كبيرة أكبر من اللى كنت فكراها بكتير وروح صغيرة لا حول ليها ولا قوة اتعلقت فى رقبتى خلاص لآخر عمرى 🥹 جماعة والله مشاعر كتير أوى حستها الأسبوع ده أول مرة فى عمرى احسها ومكونتش اتخيل احسها فيوم أصلًا ده غير طبعا انى بعيط كل ٥ دقايق 😭المهم ان فى تغييرات كتير أوى حصلت ف الأسبوع ده".

رهف الشامي

رهف الشامي

رهف الشامي

وبعد نشر الصور، تفاجئ المتابعين بتعليق من حساب كايلا سامح أبو الحسن، ابنة كل من البلوجر التي تبلغ أسبوع من عمرها، وكتبت :" أنا عارفة إني تعبتك يا مامي طول فترة الحمل، لكن واحدة واحدة هعوضك عن كل التعب، بحبك يا مامى بحبك يا مامى"، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير، وسط تساؤلات كان أبرزهم "ليه بنعمل لطفل اكونت على السوشيال ميديا أصلًا".

رهف الشامي

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من تعليق ابنة رهف الشامي:

سخر متابعو رهف الشامي من تعليق طفلتها الصغيرة، وانهالت التعليقات المضحكة وسط حالة من الجدل والاستغراب والتي جاءت كالآتي، "ما شاء الله بنت رهف اتعلمت تكتب وهي عندها أسبوع"، "شهرين وتكون اتعلمت برمجة"، "طب وانا دورى كمدرسة تأسيس كتابة وقراءة اعمل ايه دلوقتي مع الجيل اللي جاي متعلم جاهز ده"، " أطفال البلوجر بتتولد بأكونتاتها"، "شهرين وتطلع لايف".

رهف الشامي

رهف الشامي

رهف الشامي

رهف الشامي تسرق زوج صديقتها:

في عام 2022، أثارت البلوجر رهف الشامي جدلًا كبيرًا بعد انتشار منشور لسيدة تدعى "سلمى علي" تتهمها فيه بخطف زوجها وتسببها في الطلاق بينهما، والأمر تسبب في ضجة كبيرة وشنت حملة هجوم واسعة عليها، دفعتها للرد عليها، موضحة أن سلمى شخصية منافقة وأنها قد تأذيت منها كثيرًا.

وقالت رهف: الكذب لا مفر منه وما خفي عنه أعظم بس بلاش نفضحها كله هينكشف وهيبان عند الله دون تدخل مخلوق بإذن الله، ربنا يسترها عليكي، بتقعدي تترسمي وتكذبي على الناس بالغش، حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا بيجيب للواحد حقه واحدة واحدة يا مسهل يا رب.