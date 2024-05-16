ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالإسماعيلية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، والذي أطلق وزير الشباب والرياضة تنفيذه عبر تقنية الفيديو كونفرانس لجميع محافظات الجمهورية 12 مايو؛ ليستمر حتي 16 مايو الجاري بحضور إدارة المراجعة والحوكمة وإدارة التفتيش المالي والإداري ومرشح من كل إدارة فرعية تابعه المديرية والتي أقيمت بصالة مركز المعلومات بالمديرية.

أدار البرنامج نخبة من الأساتذة المتخصصين بمجال الشئون المالية والإدارية ومكافحة الفساد والذي تضمن شرح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية - حوكمة التعاقدات الحكومية - رؤية مصر 2030 - مبادئ وأسس الحوكمة - قانون المالية الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢م ولائحته التنفيذية - لائحة الموازنة والحسابات.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى نشر قيم الحكومة ومكافحة الفساد بالوزارة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة، وصولا إلى ثقافة مجتمعية رافضة لكافة أشكال الفساد بدءًا من الجهاز الإداري، مرورًا بجمهور المتعاملين، وتأصيل قيم الحكومة وما يستتبعها من مكافحة ومنع الفساد بكافة أشكاله.