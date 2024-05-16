سيراميكا يهاجم التحكيم المصري في بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد ابو العينين بيان رسمي قبل قليل يهاجم فيه التحكيم المصري، وجاء البيان بعد ساعات عقب الهزيمة من بيراميدز أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء البيان كالتالي..

:" يُعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه، للأداء التحكيمي الذي وصل إلى مرحلة لم يعد من الحكمة السكوت عليها، وسط أخطاء يشهد جميع خبراء التحكيم أنها باتت تؤثر على نتائج المباريات، وتقلب موازين العدالة، وتضرب أركان المنافسة الشريفة، بأخطاء تُرتكب بغرابة شديدة، رغم توسم الجميع بتقليلها مع تطبيق تقنية الفيديو في كل مباريات المسابقات المحلية، التي يُفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول "

وأضاف:" سبق أن حذر نادي سيراميكا كليوباترا من عدم ضبط إيقاع الأداء التحكيمي، وغياب الرؤية الرشيدة في اختيارات الحكام للمباريات ذات الثقل الكبير، التي تحتاج لحكام أصحاب خبرات عميقة، لكن القائمين على الأمور تجاهلوا هذه التحذيرات، بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسئولي اتحاد الكرة، بشكل عام، ولجنة الحكام بشكل خاص ".

وواصل:" يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن دهشته لهذا الأداء التحكيمي المؤسف، فإنه يطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تعددت مراراً وتكرارًا، منذ انطلاق الموسم الحالي ".

وأختتم :" يؤكد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن احترامه الكامل لكل عناصر المنطومة، فإنه يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب، أو عبر تقنية الفيديو".