وزارة الشباب تختتم رابع الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

بالتعاون مع معهد التخطيط القومي..

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع معهد التخطيط القومى ، رابع الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، علي مدار يومي 14و15 من مايو الجاري ، بمقر المعهد ، بمشاركة نحو 75 عضوا من أعضاء نموذج المحاكاة ، بحضور نخبة مختارة من خبراء وأساتذة معهد التخطيط القومى .

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي عدد من المحاور أهمها :" ماهية اللامركزية والإدارة المحلية فى مصر ، واللامركزية وخطط التنمية ، و مفهوم الاتصال السياسي والمكونات والرساله الاتصالية ، والشائعات السياسية والاتصال السياسي وتوظيفها ومجابهتهما " .

كما تناول البرنامج :" مفهوم التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتحديد أولويات المشروعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى اطلاع المشاركين على كيفية الإلمام بالمراحل المختلفة لصياغة الخطط الاستراتيجية، والتركيز على الجانب التطبيقي فيها ، وكذا أهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء" .

وأشاد المتدربون بالمواد العلمية والفنية والإدارية ، والدور المحوري للدول المصرية نحو رؤية تنموية طموحة - رؤية مصر 2030 - والتي تسعى إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن، ومتنوع قائم على المعرفة، ويتسم بالعدالة والتكامل الاجتماعي والمشاركة، مع نظام بيئي متوازن ومتنوع .





