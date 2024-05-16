الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالتعاون مع معهد التخطيط القومي..

وزارة الشباب تختتم رابع الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وزارة الشباب تختتم
وزارة الشباب تختتم رابع الدورات التدريبية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع معهد التخطيط القومى ، رابع الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، علي مدار يومي 14و15 من مايو الجاري ، بمقر المعهد ، بمشاركة نحو 75 عضوا من أعضاء نموذج المحاكاة ، بحضور نخبة مختارة من خبراء وأساتذة معهد التخطيط القومى .

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي عدد من المحاور  أهمها :" ماهية اللامركزية والإدارة المحلية فى مصر ، واللامركزية وخطط التنمية ، و مفهوم الاتصال السياسي والمكونات والرساله الاتصالية ، والشائعات السياسية والاتصال السياسي وتوظيفها ومجابهتهما " .

كما تناول البرنامج :"  مفهوم التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتحديد أولويات المشروعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى اطلاع المشاركين على كيفية الإلمام بالمراحل المختلفة لصياغة الخطط الاستراتيجية، والتركيز على الجانب التطبيقي فيها ، وكذا أهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية وتقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء" .

وأشاد المتدربون بالمواد العلمية والفنية والإدارية ، والدور المحوري للدول المصرية  نحو رؤية تنموية طموحة - رؤية مصر 2030 - والتي تسعى إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن، ومتنوع قائم على المعرفة، ويتسم بالعدالة والتكامل الاجتماعي والمشاركة، مع نظام بيئي متوازن ومتنوع .

 

 


 
 

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