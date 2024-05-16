وكيل شباب القليوبية يوجه بتحديث قواعد البيانات الرقمية

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الاجتماع الشهري مع مديري الادارات بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية في حضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ومعاوني المدير العام لشئون الشباب والرياضة.

تناول جدول الأعمال توجيه الشكر والتقدير لمديري الإدارات الفرعية على ما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة السابقة وتنفيذ عدد من المبادرات الشبابية والمتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام العاملين ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما شمل الاجتماع تكليف مديري الإدارات بتحديث قواعد البيانات الرقمية في كافة الإدارات المعنية مثل الهيئات والإدارة الهندسية والادارات الفرعية ، كذلك وجه الصبروط بضرورة تفعيل خطة مكتب قادرون باختلاف وتكليف الإدارة الهندسية بعمل ملف كامل للخطة الإضافية والاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 .

تطرق الصبروط خلال الاجتماع إلى بروتوكول التعاون المبرم بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وجامعة بنها مشيرا إلى عدد من الأهداف المرجو تحقيقها من هذا التعاون والتي من أهمها الترويج لرياضة المرأة وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز .

كما دعا الصبروط مديري الادارات لحضور الندوة التي يقدمها المهندس عبدالله العمري وكيل وزارة الإسكان السابق والمزمع تنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 بقاعة الاجتماعات بالمديرية والتي تدور حول قانون التصالح الجديد، وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عبر الفيس بوك .

وفي نهاية الاجتماع كلف الصبروط مديري الادارات بإعداد ملف كامل يشمل الاعداد والتجهيز للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2024، وتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب للعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات.