دعم إسعاف كفر الشيخ بـ9 سيارات جديدة بتكلفة 63 مليون جنيه

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس، عن دعم قطاع الإسعاف بـ9 سيارات جديدة بتكلفة 63 مليون جنيه، مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ليصل عدد سيارات الإسعاف لـ 94 سيارة إسعاف على مستوى المحافظة، موزعة على 10 فروع رئيسية، و42 وحدة فرعية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين خدمات الإسعاف والرعاية الطبية للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام إقليم الدلتا، والمشرف العام على محافظة كفرالشيخ بهيئة الإسعاف المصرية.

وقال المحافظ أنه تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف جديدة بتكلفة 63 مليون جنيه، مجهزة بأحدث المعدات الطبية، لإمكانيات العناية المركزة وحالات الحوادث، لتصل عدد سيارات الإسعاف إلي 94 سيارة علي مستوى المحافظة.

وأكد نور الدين أن السيارات الجديدة تساعد فى تعزيز قدرة المرفق على تقديم خدمات الإسعاف الطبية بشكل أفضل للمرضى والمصابين، خاصة فى حالات الطوارئ، مشيرًا إلى تجهيزهم بأحدث المعدات الطبية، بما فى ذلك أجهزة التنفس الصناعى، وأجهزة مراقبة نبض القلب، وغيرها من الخدمات لصالح أبناء المحافظة.