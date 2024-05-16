القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب البحري المشترك "مدافع الإسكندرية"

استمرارًا لخطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية، نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحرى المشترك "مدافع الإسكندرية" الذى استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية.

وتضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية، والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وإحترافية فى تنفيذ المهام المكلفين بها.

وحضر ختام فعاليات التدريب الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية والسفير البريطانى وملحق الدفاع البريطانى بجمهورية مصر العربية وعدد من قادة القوات المسلحة.

في سياق آخر، كانت قد اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتى والذى إستمر فعالياته لعدة أيام بالمياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة

وتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة فى التدريب.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بياناً عملياً على إقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات وإستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه ، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الإقتحام بنجاح.

وحضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة فى التدريب وعدداً من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية.