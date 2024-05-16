المنطقة الأزهرية تكشف حقيقة حريق معهد الإسكندرية

كشفت المنطقة الازهرية بمحافظة الإسكندرية، حقيقة ما تم تداوله عن حريق داخل المنطقة أثناء الامتحانات، مؤكده أن الحريق محدود للغاية وبعيد عن امتحانات الطلبة وفي حشائش جافة في قطعه مهجورة بأحد المعاهد التابعة للمنطقة.

وأكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ان ما تم تداوله بنشوب حريق داخل مبنى المنطقة غير صحيح، وأن الحريق كان بجوار مبنى المنطقة ونشب في حشائش جافة، ويعتقد أنه جري إلقاء عقب سيجارة فشب حريق محدود للغاية وتم إطفاؤه فورًا، وهو بعيد عن مبني المنطقة و الفصول والامتحانات، ولم تتأثر الامتحانات به.

وأوضح ابوخزيمه، في تصريحات له، انه متواجد في المنطقة الازهرية والامتحانات تسير بشكل جيد ولا يوجد ما يعكر صفوها، وكان هناك مرور علي اللجان المختلفة والأمور طبيعية للغاية.

وكان قد شب حريق محدود باحد المعاهد بجوار المنطقة الازهرية بمحافظة الإسكندرية مما تسبب فى اصابة الطلاب بحالة من الذعر والفزع اثناء أداء طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان القرآن الكريم والتجويد، دون وجود أية إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، تلقت إخطارا بنشوب حريق وتصاعد أدخنة، من احد المعاهد بجوار مبنى المنطقة الأزهرية، بعيدا عن فصول الطلبة.

وبانتقال أجهزة الشرطة رفقة سيارتي إطفاء تبين نشوب حريق في مخلفات بوص وهيش، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران في محيط المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.