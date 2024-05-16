أسهم شركات السيارات والطاقة تُثقل كاهل الأسواق الأوروبية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، متأثرة بقطاعي السيارات والطاقة مع تداول أسهم العديد من الشركات بدون الحق في توزيعات الأرباح لتمحو تأثير أسهم شركات تأمين، مثل سويس ري وزوريخ للتأمين، التي حققت مكاسب بعد أرباح قوية.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حتى الساعة 0725 بتوقيت غرينتش بعد أن ظل يرتفع لتسعة أيام متتالية.

وارتفع المؤشر لمستوى قياسي الأربعاء بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وكانت أسهم شركات السيارات الأكثر تضررا مع انخفاض سهم بايرش موتورين فيركه 5.6 بالمئة وتراجع سهم دايملر للشاحنات 3.1 بالمئة إثر التداول بدون توزيعات الأرباح. كما تراجعت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة مع تراجع بي.بي اثنين بالمئة بفعل التداول بدون توزيعات أرباح.

وهبط سهم شركة سيمنس 1.5 بالمئة مع انخفاض الأرباح الصناعية في الربع الثاني اثنين بالمئة وعدم تحقيق التقديرات بعد التباطؤ في قسم التشغيل الآلي للمصانع.

غير أن سهم زوريخ للتأمين صعد 2.1 بالمئة بفضل زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث في الربع الأول نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.

وزاد سهم سويس ري لإعادة التأمين ثلاثة بالمئة بعدما أعلنت الشركة صافي أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 25627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 31143 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 11032 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 5555 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 7985 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 6557 نقطة.