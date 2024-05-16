تفاصيل جريمة مقتل سائق بالشرقية وإلقاءجثمانه بالمصرف

القى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين بقتل سائق وإلقاء جثته فى المصرف لسرقة دراجة نارية.

تلقى م

ركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة (سائق - مقيم بدائرة المركز) بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

إلقاء جثته فى المصرف لسرقة دراجة نارية

وبالفحص تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث قرر أحدهم بعقده العزم على سرقة دراجة نارية بالاتفاق مع آخر على أن يقوم بتصريفها له.

ومن جهة اخرى القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة محصل كهرباء، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض الأشخاص بتضررهم من أحد الاشخاص لقيامه بإيهام المُبلغين وبعض الأهالى بقيامهم بسرقة تيار كهربائى ومساومتهم على دفع مبلغ مالى مدعياً كونه الموظف المسئول عن تحصيل الفواتير بالمنطقة.

أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.