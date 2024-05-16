استمرار توريد محصول القمح بشون وصوامع المنيا

تواصل الجمعيات التعاونية، وجمعيات الإصلاح الزراعي ومزارعي محافظة المنيا، في توريد محصول القمح بشون وصوامع المنيا، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024.

حيث تم توريد 225 ألف طن من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها، ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيراً المحافظ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام، وشدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات، التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل اى كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بتصريح من مديرية التموين، ومصادرة الكميات المضبوطة، وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، لافتًا، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد، من خلال لجان مختصة، فضلًا عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة، وحفاظاً على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024، الإثنين 15 أبريل الجاري، بكافة صوامع وشون المحافظة، موجهًا، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين، وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، جاهزية 42 موقعًا تخزينيًا لاستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى، وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولًا استراتيجيًا، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية، لافتًا، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى فى زراعة وتوريد القمح، حيث حققت فى العام الماضي نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135%.

وأشار المحافظ ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة، وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء، بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراطًا، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.