القومي للمرأة ينظم تدريب حول الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية الثانية حول "إعداد مدربين لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة"، ويستهدف ٢٧ مدربًا ومدربة من محافظات الغربية، والفيوم، والوادي الجديد،واسوان،والدقهلية، والمنيا، ويمتد خلال الفترة من ١٢ وحتي ١٦ مايو الجاري.

افتتحت التدريب أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، حيث أكدت سعي المجلس الدائم إلي إعداد مزيد من المدربين المحترفين في البرنامج، عبر تنظيم المزيد من ورش العمل لتدريبهم، حتى يقوموا بدورهم في نشر الوعي حول أهمية التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة في مختلف المحافظات، من أجل تعزيز الاستقرار داخل الأسر المصرية، وذلك في إطار حرص المجلس على نشر الوعي بأهمية هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.

فيما أشارت نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس إلي أن البرنامج يهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع المصري من خلال تعزيز الاستقرار داخل الأسر، ونشر المفاهيم التربوية الصحيحة لدعم الوالدين في التوصل الى بيئة صحية تتسم بالعدل وخالية من العنف وداعمة للأطفال أثناء تربيتهم، كما يهدف إلي تعزيز مشاركة الرجل في تربية الأبناء ورعاية الأسرة.

تجدر الإشارة إلي أن جلسات التدريب تتضمن مناقشة موضوعات عدة منها ،طرق عرض المعلومات الخاصة بالبرنامج للمجتمع، وحقوق الطفل وكيفية تقديم الرعاية له وطرقها، وأهمية التواصل الفعال داخل الأسر، لتحقيق الأهداف المنشودة داخل المجتمع.