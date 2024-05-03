"الصحة والسكان" بالمجلس القومى للمرأة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تقنية" الفيديو كونفرانس".

أكدت الدكتورة أحلام حنفى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها الوفاة المفاجئة، والنوبات القلبية خاصة لدى الشباب، والتأكيد على توفير أدوات وأجهزة الإنعاش القلبى والرئوى السريعة والأفراد المدربين فى التجمعات والنوادى وأماكن التجمعات والمدارس والجامعات مع التأكيد على أهمية السيطرة على الوزن ومحاربة السمنة وذلك من خلال تشجيع ممارسة الرياضة خاصة المشى لجميع الأعمار.

هدر الطعام

كما ناقش الاجتماع مشكلة هدر الطعام وآثارها السلبية والاقتصادية على الفرد والمجتمع من خلال استعراض أسبابها ونتائجها، وعدد من النصائح للسيدات التى تساهم فى تقليل نسبة الهدر من الطعام.