الأرصاد: اليوم بداية الموجة الحارة (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم ستبدأ البلاد تتعرض لبداية ارتفاع تدريجي في قيم الحرارة، ليكون هذا الأمر بمثابة بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة تؤثر على أغلب مناطق الجمهورية.

بداية من اليوم يُتوقع تغير في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا

وأضاف «القياتي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «بداية من اليوم، يُتوقع تغير في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا، وسنبدأ نتأثر بكتل صحراوية درجات حرارتها مرتفعة بشكل نسبي مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي لا تتكون سحب على أي من مناطق الجمهورية وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس على الأنحاء كافة».

درجات الحرارة ترتفع في طبقات الهواء العليا

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ترتفع درجات الحرارة في طبقات الهواء العليا، وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم، وبالأمس، جرى تسجيل أعلى درجة حرارة على القاهرة الكبرى وكانت في حدود 30 درجة مئوية، واليوم ستكون ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وستصل إلى 37 درجة على جنوب الصعيد، وغدا الجمعة يُتوقع ارتفاع آخر في قيم الحرارة، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 34 إلى 35 درجة وستصل إلى 41 درجة على جنوب الصعيد».

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالآتي:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 31 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 32 17

بورسعيد 24 16

دمياط 25 16

سوهاج 35 20

قنا 36 21

أسيوط 35 18

أسوان 37 20

الأقصر 37 21

شرم الشيخ 34 23