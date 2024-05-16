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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار بعد تحذيرات الأرصاد

الطقس الحار
الطقس الحار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس ولاسيما مع تعرض البلاد لموجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من اليوم الخميس السادس عشر من مايوم 2024 حتى الثلاثاء المقبل على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

سمات فصل الربيع 
 

 فصل الربيع من الفصول التي تتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على جميع الانحاء فتتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر حيث تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانا.

انقلاب حراري 
كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد فضًر عن نشاط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار:


- تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، خصوصًا بفترة الذروة من الظهر للعصر.

 

-  تجنب الوجود في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

 

- الالتزام تناول المياه بكثرة على مدار اليوم.

 

- الحرص على تناول المشروبات الطبيعية


- ضرورة استخدام الشمسية بفترة النهار.

 

-الحفاظ على الاستحمام وترطيب الجسم بالماء البارد حتى يساعد على تبريد الجسم من ارتفاع درجة الحرارة.


- لأصحاب البشرة الحساسة يفضل استخدام واقي الشمس أثناء الخروج بالنهار.

 

- تهوية المنزل بشكل جيد وتقليل درجة حرارة الغرفة باستخدام المروحة والتكييف ولكن ليس طوال الوقت.

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