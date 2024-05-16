23 كلية بجامعة جنوب الوادي تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتورأحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، استعداد الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024.

حيث يؤدي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.

وبيّن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان وذلك لمتابعة الحالات المرضية.

وأيضا تجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع اقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات للطلاب بشأن الامتحان وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

وأيضا بدء عملية التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة واضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات.

ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كافه الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضا الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.

قواعد القبول بالجامعة الأهلية

وفي سياق متصل، عقدت لجنة سياسة القبول والتنسيق لجامعة جنوب الوادي الأهلية ، ناقش الاجتماع، ثلاث نقاط أساسية و هم الية التقدم و الاعداد المقترحة و المصاريف الدراسية، وتم خلال الاجتماع مناقشة مبررات تحديد الأعداد المقترحه و المصاريف الدراسية و الإدارية.

لبرامج الطب و الجراحة والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتمريض وكلية الالسن بقسمى اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية وبرنامج العلوم الادارية.

وانتهي الاجتماع، إلى أن طريقة التقديم المباشر (الورقي) ربما تكون بها صعوبة في الحضور المتقدمين وأولياء أمورهم من جميع أنحاء الجمهورية وأن التقديم عبر رابط إلكتروني للحاصلين على الثانوية العامة تتيح فرصة للجميع على التقدم وهذه الآلية مناسبة للطلاب وأولياء الأمور في ظل الطفرة التي تحظى به الجامعة في التحول الرقمي.

وبذلك يتم إعلان فترة التقديم لمدة 3 أيام و دفع ألف و500 جنيه مصاريف إدارية لا ترد، للتقدم لكل برنامج ثم يتم الفرز بناء على مجموع الدرجات والحد الأدني.

على أن يتم اختيار المقبولين طبقا لأعلى مجموع حسب الأعداد المقرر قبولها بكل برنامج، ويتم إعلان نتيجة برامج المرحلة الاولي للمتقدمين ويتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة في جميع البرامج.