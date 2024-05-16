إندونيسيا تدين الحصار الإسرائيلي على دخول المساعدات لغزة

أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية بشدة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في غزة .

وأضافت الوزارة - حسبما ذكر راديو "صوت إندونيسيا" اليوم الخميس أن إسرائيل تواصل محاولات عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة بطرق مختلفة، مشيرة إلى أنه يجب التعامل مع هذا الأمر بشكل حازم وضمان عدم تكراره مرة أخرى.

وأوضحت أن إندونيسيا تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بسلاسة، مؤكدة أن ضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل سلس يعد أمرا هاما للغاية ، ويجب على مجلس الأمن الحصول على ضمانات من إسرائيل لتسليم المساعدات الإنسانية بشكل سلس، من أجل منع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، إن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، يشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من جرائمه

وأدان المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته اليوم الخميس جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في مدينة طولكرم.

وحمّل المجلس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم ومخاطرها، مشددا على أن حكومة اليمين ترتكب المجازر والتطهير العرقي لإطالة أمد بقائها ولإرضاء المتطرفين .

ودعا المجلس، الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بعيدا عن التهديدات والضغوطات الأمريكية.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أفاد شهود عيان في مدينة القدس ، اليوم الخميس ، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشهود "إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب في شارع صلاح الدين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

وكان ثلاثة شبان قد استشهدوا الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

الاحتلال يعتقل شابًا شرق رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابًا من بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عز الدين عبد المجيد حامد (18 عاما)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم، حي البالوع في مدينة البيرة، وحيي المصايف والإرسال في مدينة رام الله، كما اقتحمت بلدتي سلواد شرقا، وسردا شمالا.

حزب الله يشن هجومًا بأكثر من 60 صاروخًا على مقرات قيادات إسرائيل

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" هجومًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 16-05-2024 هجومًا صاروخيًا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏