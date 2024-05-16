أسعار العملات بالبنوك اليوم الخميس 16-5-2024

ننشر أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر الدولار 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.56 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.42 جنيه للشراء.

47.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.56 جنيه للشراء.

51.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.10 جنيه للشراء.

60.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.64 جنيه للشراء.

12.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.93 جنيه للشراء.

154.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.92 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.03 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي صعد واحدا بالمئة الأربعاء، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار أميركي لكن مسيرته توقفت بعد ذلك بعد ارتفاع غير متوقع في البطالة بأستراليا. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6687 دولار.

وصعد اليورو لأعلى مستوى في شهرين عند 1.0895 دولار. كما زاد الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في شهرين عند 0.6140 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في شهر عند 1.27 دولار. وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تباطأ في أبريل إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك تماشيا مع توقعات السوق. ورغم أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عند اثنين بالمئة، فإن المستثمرين يرون أن تراجعه عن مستوى 3.8 بالمئة المسجل في الشهر السابق يفتح الطريق لخفض الفائدة في سبتمبر أو ربما حتى قبل ذلك، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر.

وشهد مؤشر الدولار أمس الأربعاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ بداية العام وحتى الآن، إذ خسر 0.75 بالمئة.