توزيع خمسة آلاف وجبة يوميًا لإفطار الركاب الصائميين في مترو الأنفاق

نظمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حملة هنفطر فى المحطة بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية والأكثر كثافة بالركاب وهى ( شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الشهداء - العتبة - أنور السادات - جمال عبدالناصر - الجيزة ) بالخطين الأول والثاني ، يأتى ذلك بالتنسيق مع مسئولى بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك .

وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة النقل وبتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للعام الرابع على التوالي ومع أولى أيام شهر رمضان المبارك ،وبتعليمات من اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذى لشركة مترو الأنفاق .

تقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل وبالتنسيق مع المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .

وقام متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصري لتوزيع عدد خمسة آلاف وجبة خفيفة لإفطار صائم يوميا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب و أوضح أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه و عصير و بسكويت .

وجدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف الوصول إلى توزيع ما يقرب من مائة وخمسون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق على مدار أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .