يقال صباحًا ومساءً| دعاء التحصين من الحسد والسحر

دعاء التحصين من الحسد.. يحاول المسلم بشكل دائم ويومي على تحصين نفسه من السحر والعين؛ لذلك يبحث عن دعاء لتحصينه من الحسد ليحفظ نفسه من شرور الخلق والدنيا، إذ يرجو من الله سبحانه وتعالى ابتعاد الشر عنه وتحصين نفسه من المصائب وغيرها.

دعاء التحصين من الحسد والسحر



- بِسمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَع اسمِهِ شَيءٌ في الأرضِ وَلَا في السَّمَاء وَهُو السَّمِيعُ العَلِيم.

- أعوذ بِكَلماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَق.

- تَحصنّت بذِي العِزّة والجَبروت واعتصمت بِربّ المَلكوت، وَتوكلّت على الحَيّ الذي لا يموت، اِصرف عنّا الأذي، إنّك على كُلّ شيءٍ قَدير.

- اللَّهُمّ عَافِني فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِني فِي سَمعي اللَّهُمَّ عَافِني فِي بَصَري، لَا إِلَه إِلَّا أنت،

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفر وَالفَقر وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، لَا إِلَه إِلَّا أنت.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَن وَالعَجزِ وَالكَسَل وَالبُخل وَالجُبن وَغَلبة الدَّين وَقَهر الرِّجَال.

دعاء تحصين النفس من العين والحسد

بسم الله أرقي نفسي

بسم الله أرقي نفسي من شر كلّ نفس

بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني

بسم الله أرقي نفسي من شر كل عين حاسد

بسم الله أرقي نفسي من شر العين والسحر والمرض

يا رب احفظني من كل شر وعين الحاسدين

اللهم اجعلني في ضمانك وفي حرزك وفي أمانك

اللهم ارزقني واكفني شر خلقك الحاسدين

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عنّي كل عين

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تعافيني من كل حسد.

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تكشف الضر

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تكشف عنّي كل تعب وألم. يا رب أسألك بكل اسم هو لك وبرحمتك عافني واعفُ عنّي.

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عنّي كل سوء

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تحفظ عليّ عقلي

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تحفظ لي ديني

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تحفظ مالي

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تحفظ لي أهلي

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تحفظ لي صحتّي

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أشكو لك ضعف قوتي،

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أشكو لك قلة حيلتي

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن لا تتركني وعافني

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر الحاقدين

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر الحاسدين

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر العائنين

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر الناظرين

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر العاشقين

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر الساحرين والشياطين

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر النفاثات في العقد

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر حاقد إذا حقد

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر حاسد إذا حسد

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر ساحر إذا سحر

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر ناظر إذا نظر

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شر ماكر إذا مكر

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني وساوس الصدر

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني شتات الأمر

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني الأمراض والأوهام

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني نزغات الشيطان

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني الأسقام والكوابيس

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبعد عني مزعجات الأحلام

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تذهب عنى حر العين وبردها ووصبها

يا رب أسألك بكل اسم هو لك أن تبطل تأثير العين والحسد

