التفاصيل الكاملة للحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024.. (جدول الامتحانات)

خطوات الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024.. يكثف الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل الحصول على أرقام الجلوس بغية معرفتها قبل بدأ مارثون الامتحانات، والذي يحل في 10 يونيو 2024، ويستمر حتى يوم 20 يوليو 2024.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. وستيم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 في المدراس الثانوية في المحافظات، عقب إعلانها رسميًا على موقع الوزارة، وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الثانوية العامة 2024

كما سيتم إعلان وإتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024.

خطوات الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024

في البداية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا

يجب أن يختار الطالب الخدمات الإلكترونية.

النقر على بوابة مركز المعلومات.

اختيار أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

تسجيل البريد المدرسي الموحد.

أخيرًا يظهر أمامك رقم الجلوس الخاص بالطالب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الإثنين 10 يونيو 2024.

امتحان الاقتصاد والإحصاء، يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

امتحان اللغة العربية، يوم السبت 22 يونيو 2024.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.

امتحان الفيزياء والتاريخ، يوم السبت29 يونيو 2024.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

امتحان الكيمياء والجغرافيا، يوم السبت 6 يوليو 2024.

امتحان الجيولوجيا والجبر والهندسة وعلم النفس، يوم الأربعاء 10 يوليو 2024.

امتحان الرياضيات تفاضل وتكامل، يوم السبت 13 يوليو 2024.

امتحان الأحياء واستاتيكا، الفلسفة والمنطق، يوم الأربعاء 17 يوليو 2024.

امتحان الديناميكا، يوم السبت 20 يوليو 2024.